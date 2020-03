Le journal de 8h

Dans les titres:

10 cas supplémentaires de Covid 19, détectés dans le Morbihan dont un décès. Les arrêtés préfectoraux en cours jusqu'au 14 mars pourraient être prolongés. On en parle dans un instant et on vous présentera aussi l'accompagnement mis en place pour les entreprises en difficultés.

Et puis les élections municipales débutent dimanche vous le savez, nous sommes allées à Pontivy, où groupe d'adultes en situation de handicap vote pour la première fois. Le fruit d'une longue préparation.

Enfin chaque matin cette semaine nous donnons la parole aux enfants qui nous partagent ce qu'ils feraient s'ils endossaient le costume de maire. Vous entendrez Gaspard, qui a hâte d'avoir l'âge de voter!