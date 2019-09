Au sommaire de l'actualité proche de chez vous:

La visite du Cardinal Sarah dans notre diocèse. Arrivé vendredi, il présidait hier le Grand Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin, si vous l'avez manqué, on vous résume son homélie dans cette édition.

Et puis le Tour de Bretagne à la voile se poursuit! 37 bateaux et 74 skippers en binômes participent à cette édition 2019. Ils sont partis hier soir pour la deuxième étape de la course, entre St Malo et Brest, en passant par la Manche.