Le journal de 8h

Dans les ttires ce mercredi:

La fermeture des centre de formations agricoles gérés par la Chambre d'Agriculture de Bretagne. C'est prévu courant 2020.

Les pharmaciens peuvent désormais administrer le vaccin contre la grippe. A qui et comment? Réponse dans cette édition.

Moins de naissance et plus de décès en Bretagne. C'est ce qui ressort du dernier bilan démographique de l'INSEE paru hier, on y revient en détail dans quelques minutes.

En vacances en ce moment, les élèves de terminales commencent à affiner leur réflexion liée à l'orientation post-bac. A Vannes, certains d'entre eux assistent cette semaine à des cours à la fac de droit.