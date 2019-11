Le journal de 8h

Au sommaire de l'actualité proche de chez vous ce matin:

La déclinaison en Bretagne, des mesures gouvernementales pour répondre à la crise de l'hôpital public. Les établissements vont profiter d'un allègement de dette et disposeront à nouveau de plus de marge de manoeuvre.

Santé toujours avec la mobilisation des manipulateurs radio hier partout en France. Un mouvement bien suivi à Vannes et Ploermel, reportage dans cette édition.

Et puis le Bagad de Vannes jouera sa toute nouvelle création Confidence les 30 novembre et 1er décembre au Palais des Arts de Vannes. On vous donne un avant-goût en fin de journal.