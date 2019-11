Le journal de 8h

Dans les titres ce matin:

Des nouvelles de l'affaire du Bugaled Breizh, la justice anglaise vient de lancer une procédure d'enquête pour déterminer les causes de la mort d'une partie de l'équipage, elle est déjà interrompue.

Le retour du train pour parcourir la Bretagne du Nord au Sud? Certains cheminots défendent un projet pour réouvrir la ligne entre Auray et Saint Brieuc. Une réunion publique est prévue demain soir à Pontivy.

Direction le séminaire de Vénasque ensuite. Les délégués diocésains à la formation au ministère de toute la France y sont rassemblés jusqu'à demain. Nous entendrons le Père Patrice Marivin qui accompagne les séminaristes du diocèse de Vannes.

Et puis les événements de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes continuent de se multiplier. On parle d'une projection organisée à Vannes ce soir et à Auray le 5 décembre.