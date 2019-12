Le journal de 8h

Dans les titres tout près de chez vous ce mardi:

La nouvelle mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Au moins deux cortèges vont se former ce matin dans le Morbihan à Lorient et Vannes.

Et puis un volet sur les pesticides avec d'un côté une charte signée par les agriculteurs et les maires du Morbihan pour plus de transparence et de l'autre, le retrait de l'arrêté anti-pesticide pris par le maire de Palais à Belle Ile en septembre.

Le Mystérieux Club des Trente - Enquête sur le plus influent des lobbys bretons, c'est le titre d'une enquête publiée il y a quelques jours aux éditions du Coin de la Rue. Le journaliste qui en est l'auteur nous en parle en fin de journal.