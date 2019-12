Le journal de 8h

Au sommaire ce jeudi 12 décembre:

Les réactions en Bretagne, au projet de réforme des retraites du gouvernement présenté hier par le Premier Ministre. Les syndicats sont unanimes et rejettent le texte. En cause par exemple: les inégalités entre les femmes et les hommes qui pourraient encore s'accentuer.

Il y a 20 ans, le 11 décembre 99, l'Erika coulait au large du Finistère. Il y avait 30 000 tonnes de fuel dans les cuves du bateau... 150 000 oiseaux de mer ont péri. Quelles progrès ont été faits depuis dans la prise en charge des oiseaux mazoutés? Réponse avec la Ligue de Protection des Oiseaux dans cette édition.

Et puis à Vannes, un étudiant se mobilise pour ses camarades en situation de handicap qui ont besoin de plus d'argent que les autres pour pouvoir poursuivre leurs études. L'association Coeur de Jade est née il y a 1 an et poursuit ses actions.