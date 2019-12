Le journal de 8h

Dans les titres ce matin:

La venue du Ministre de l'Intérieur dans le Finistère! Une visite sur le thème de la protection des exploitations agricoles, alors que les intrusions illégales d'associations qui défendent la cause animale se multiplient en Bretagne.

Nouvelle manifestation hier contre le projet de réforme des retraites, nous ferons le point sur la mobilisation à travers la Région.

La question de l'autonomie alimentaire du Pays de Lorient abordée ce soir lors d'une conférence. Ce territoire est à la 11ème place en matière d'autonomie alimentaire en France.

Et puis à Lorient toujours, un son et lumière sur Bernadette Soubirou est en préparation. On y revient en fin de journal.