Le journal de 8h

Nous sommes ensemble pendant 12 minutes pour parler des résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Bretagne.

Ils diffèrent des résultats nationaux, comme souvent, notre région reste fidèle à son histoire politique. En 2012, François Hollande était ainsi arrivé en tête dès le premier tour avec une avance de plus de 6 points sur Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci Emmanuel Macron l'emporte avec plus de 10 points et le deuxième en Bretagne n'est pas Marine Le Pen mais Jean-Luc Mélenchon, suivi de très près par François Fillon. Marine Le Pen arrive donc quatrième.

Détails et réactions dans ce journal.