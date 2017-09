Le journal de 8h

Au sommaire:

Les résultats des élections sénatoriales. Elles se tenaient hier dans plusieurs départements d'outre mer et 38 départements de France métropolitaine, dont le Morbihan. Joel Labbé et réelu aux côtés de la candidate les Républicains Muriel Jourda et de l'UDI Jacques Le Nay. Comment réagissent-ils à cette élection? Réponse dans un instant.

Faire entrer le gallo plus facilement à l'école, c'est le but d'une nouvelle méthode d'enseignement lancée à cette rentrée dans 7 écoles bretonnes et qui a vocation à s'étendre.