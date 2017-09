Au sommaire:

La polémique autour du glyphosate, certains agriculteurs craignent que la France aille trop vite en besogne en voulant l'interdire. A l'inverse, les défenseurs de l'environnement prône une décision ferme et définitive, c'est le cas du sénateur tout juste réelu Joel Labbé.

La 3ème édition du Forum handicap a lieu samedi à Lanester sur le thème: nouvelles technologies et enfance et sport. On y revient dans cette édition.