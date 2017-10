Dans les titres:

Les 1 an de Bulb In Bretagne, une plateforme locale de financement participatif qui a permis à plusieurs projets d'émerger. Un dispositif de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan et des Côtes d'Armor.

Les mariages et les baptêmes sont fréquemment célébrés en langue bretonne dans la région. Les demandes sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses ces dernières années. On en parle dans cette édition.