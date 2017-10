Le journal de 8h

Dans les titres de ce journal:

Quand on est handicapé, se déplacer en ville relève parfois du parcours du combattant. Plusieurs associations du Pays de Lorient dénoncent la dégradation des transports collectifs dans l'agglomération, qui rendent difficiles les trajets quand on est en fauteuil notamment.

Au centre de rééducation de Kerpape, à Ploemeur on fête un anniversaire, les 1 an du fonds de dotation. Il sert à financer les projets de recherche et d'innovation sur place. Premier bilan dans cette édition.

Le lycée agricole du Gros Chêne à Pontivy innove. Il signe ce matin une convention avec GRDF pour construire une unité de méthanisation. D'ici quelques mois, l'établissement produira du biométhane avec ses propres déchets.