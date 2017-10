Le journal de 8h

Dans les titres ce lundi:

Le rapprochement entre Quimperlé Communauté et le Pays de Lorient. Il ne s'agit pas d'une fusion mais d'accentuer les mutualisations puisque les usagers semblent déjà habitués à naviguer entre les 2 territoires et par exemple, habitent fréquemment à Quimperlé tout en travaillant à Lorient.

Les Mégalithes de Carnac, du Golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon bientôt classés au patrimoine mondial de l'Unesco. La démarche est en cours depuis 4 ans et elle avance bien, une grande étape vient d'être franchie. On y revient dans quelques instants.