Le journal de 8h

Au sommaire ce matin:

La hausse des accidents mortels sur les routes du Morbihan, 33 personnes sont décédées cette année, contre 26 sur toute l'année dernière. Pourtant, les efforts déployés en terme de prévention sont toujours plus importants. Les gendarmes du département sont particulièrement impliqués, explications dans un instant.

Et puis on parle d'un concours pour les entreprises conquérantes de Bretagne! Lancé par l'association des cadres bretons, il vise à valoriser savoirs-faires et initiatives locales, sur la scène parisienne notamment.