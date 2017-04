Le journal de 8h

Dans les titres:

La Semaine du Golfe 2017! Elle débute dans moins d'un mois et plusieurs communes participantes ont encore de grands besoins en bénévoles.

Direction ensuite le Forum "Réussir par l'alternance" organisé hier à la maison de l'agglo de Lorient. L'alternance, une voie vers l'emploi aussi bien public que privé. Reportage sur place dans quelques instants.

Enfin dans notre supplément de 8h, on poursuit notre série sur les attentes des morbihannais vis à vis du futur président de la République. La parole est à l'association "Citoyens ça nous regarde" qui plaide pour la démocratie locale et le renforcement du lien entre élus et habitants.