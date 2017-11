Au sommaire:

La lutte contre les préjugés envers les plus pauvres engagée sur le terrain par le Secours Catholique du Morbihan. Au lendemain de la sortie du rapport annuel de l'association, qui montre à quel point ces préjugés ont la vie dure, il est urgent de réagir.

A Brandivy, des jeunes partagent des terres et montent des projets écoresponsables. Parmi lesquels, une culture de plantes médicinales. On vous en dit plus dans ce journal.