Le journal de 8h

Au sommaire de cette édition:

La fusion des hôpitaux de Lorient, Port Louis, Riantec, Le Faouet et Quimperlé en janvier 2018, dans une logique d'efficience et d'économie.

"Les blessés de guerre, suivi, accompagnement et nouveaux combats", c'est le thème d'un événement inédit organisé demain à Vannes pour présenter les différentes mesures de suivi des personnes blessées en opération. Un rdv ouvert à tous.

Et puis côté Météo, c'est gris et pluvieux ce matin mais un peu plus ensoleillé cet après-midi.