Le Journal de 8h du 22 Mai

Les titres : pour Bruno Retailleau la proposition faite par le Premier ministre de nommer un médiateur dans le dossier du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes n'est "pas réaliste", pour conquérir de nouveau clients le Pays de Saint Gilles Croix de Vie s’associe à une trentaine de boulangeries nantaises qui vont distribuer des sacs à pain estampillés « aujourd’hui, on file au Pays de St Gilles » et 20 plages et un port vendéen sont labellisés cette année Pavillon bleu.