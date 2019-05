Le journal de 8h00

Elections européennes. La République en Marche l'emporte en Bretagne mais de peu devant le Rassemblement national. En Côtes d'Armor, la participation a atteint 57%.



Les médecins costarmoricains en hyper tension. Vendredi dernier, à La Roche-Jaudy, un comité d'accueil était prêt à recevoir une médecin-conseil de la CPAM.



Les Terralies se sont achevés, hier soir, à Saint-Brieuc. Et en ce week-end de scrutin, nous avons demandé à des agriculteurs ce qu'ils attendaient de l'Europe.



Enfin, en sport. C'est fait. Dinan-Quévert est, à nouveau, champion de France de rink-hockey. Et puis, en football, on recherche toujours un entraîneur à l'En Avant de Guingamp.



La météo : éclaircies.