Le journal de 8h00

Le Sillon de Talbert de plus en plus en danger. Le maire de Pleubian tire la sonnette d'alarme.



Stationnement à Lannion. Un changement de règles est en vue.



Le port du Légué vient d'obtenir une nouvelle certification. Un label qui pourrait faire avancer le dossier de quatrième quai.



Nouveau périple en vue pour Tara. Après la Méditerranée, la célèbre goélette bretonne va partir sur les plus grands fleuves d'Europe. Explications dans quelques minutes.



La météo : gris.