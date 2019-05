Le journal de 8h00

Au sommaire de ce journal :



- Nia, adolescente de 14 ans, élève du collège Racine, à Saint-Brieuc et dont la famille géorgienne est déboutée du droit d'asile pourra finalement terminer son année scolaire.



- Il a fondé deux congrégations vouées à l'éducation chrétienne des enfants. Il, c'est Jean-Marie de La Mennais. Une grande exposition lui sera consacrée, à partir de la semaine prochaine.



- On connaît désormais celui qui prendra la place de Jocelyn Gouvernenec sur le banc de l'En Avant de Guingamp, l'année prochaine en Ligue 2. Il est briochin et vous verrez que son parcours est plutôt atypique...



- Le temps ce matin : un grand soleil sur l'ensemble des Côtes d'Armor.