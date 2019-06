Le journal de 8h00

Jour de fête, hier. Dans une église Saint-Michel, archi-comble, l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier a ordonné un nouveau prêtre et un nouveau diacre. Retour sur cet événement, au début de ce journal.



La Ville de Dinan, touchée en plein cœur. Un bâtiment du 15ème siècle a été détruit par un incendie, ce week-end.



Algues vertes. Inquiétudes en baie de Saint-Brieuc. Les élus en appellent à l'Etat.



La Bretagne, terre de kayakistes. Et de champions ! Illustrations avec le Briochin Malo Quéméneur. Vous l'entendrez dans quelques minutes.



Le temps : gris et pluvieux.