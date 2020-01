Le journal de 8h00

La CCI des Côtes d'Armor dresse le bilan dans ses deux criées. Un bilan contrasté avec des bons et moins bons résultats.



Elections municipales. Les candidats doivent intégrer l'urgence climatique dans leur programme. C'est la conviction des citoyens auteurs d'un pacte de transition. Explications dans ce journal.



Et si les bus de l'agglomération briochine étaient gratuits ? Et bien, parlons-en. Le mouvement Ensemble 22 organise une conférence débat, samedi prochain.



Les villages étape de Bretagne étaient réunis, mardi dernier, à Josselin. Objectif : faire vivre ce label qui rapporte aux communes concernées.



Le temps : ensoleillé et froid.