Le journal de 8h00

Du nouveau à l'aéroport de Lannion. Le centre technologique drone Ouest va s'y installer installer prochainement.



Gilet jaune. Un rassemblement est programmé, cet après-midi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Motif : l'un des piliers du mouvement comparaît aujourd'hui.



Tous les Employés de vie scolaire doivent être réembauchés. C'est ce que pense le syndicat SNUI-FO qui a manifesté, hier, devant l'inspection académique.



Ses salariés et bénévoles militent contre toutes les formes d'exclusion et de violences. L'association Adalea fête, cette année, ses 40 ans. Gros plan dans quelques minutes.



Le temps : nuages et pluie puis éclaircies.