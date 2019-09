Le journal de 8h00

Le torchon brûle entre les pompiers et leurs dirigeants. Ces derniers n'acceptent pas qu'ils affichent leurs messages de colère.



Une filière santé s'installe progressivement à Saint-Brieuc. Elle a été lancée officiellement, hier après-midi, en présence de représentants de la région et de l'université de Rennes 1.



Il faut une traversée tardive pour l'île de Bréhat. C'est le résultat de la consultation lancée par un collectif d'usagers.



Le Mouvement chrétien des retraités fait sa rentrée. L'occasion de poursuivre la réflexion sur le travail en équipe. Explications dans quelques minutes.



Le temps : nuages et pluie, puis éclaircies.