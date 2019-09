Le journal de 8h00

C'est fait. Les Caps Fréhel et d'Erquy obtiennent le label Grand Site de France. La décision a été publiée, hier, au Journal Officiel.



Aider les lycéens et étudiants à construire leur projet de formation. C'est l'objectif de Brio, la nouvelle plateforme d'orientation lancée, par la l'université de Rennes 2. Explications dans ce journal.



La foire Saint-Michel, de Saint-Brieuc, aura lieu, le week-end prochain. Une centaine de commerçants seront présents.



Et pourquoi pas cultiver vos légumes, sur la pause du midi ? C'est ce que propose les adeptes du potager partagé mis en place, à Ploufragan. Gros plan dans quelques minutes.



Le temps : gris.