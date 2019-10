Le journal de 8h00

Gilets jaunes – syndicats, même combat. Samedi, ils ont manifesté côte à côte, à Lannion et Saint-Brieuc.



Il va falloir rouler moins vite entre Guingamp et Lannion. La vitesse va être abaissée sur plusieurs portions de cet axe devenu dangereux.



Une filière bilingue Breton - Français se met progressivement en place au lycée Notre-dame de Guingamp. Elle a été inaugurée, vendredi dernier. Présentation dans ce journal.



Enfin, en football. Quatre clubs costarmoricains sont toujours en course en Coupe de France.



Le temps : agité