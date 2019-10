Le journal de 8h00

Collision entre deux bateaux de pêche, hier, en baie de Saint-Brieuc. Aucune victime n'est à déplorer.



Ça va mal au centre hospitalier de Lannion. Après les urgentistes, les infirmiers et aide-soignants de la nouvelle plateforme de soins continus sont en grève.



Une enquête régionale sur le décrochage scolaire vient d'être dévoilée.



Comment, avec du bois local, peut-on chauffer quatre bâtiments municipaux, et ce de la manière la moins polluante possible ? Pour la réponse, nous irons, à La Méaugon, dans quelques minutes.



La météo : nuages et averses.