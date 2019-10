Le journal de 8h00

Nouvelle étape pour le vélodrome couvert de Loudéac. Les élus ont donné leur accord pour sa construction.



Les coefficients de marée seront importants, dimanche et lundi prochain. La Préfecture appelle à la plus grande vigilance.



Afin de fédérer les acteurs locaux de la santé, Saint-Brieuc agglomération et l'Agence régionale de santé viennent de signer un contrat local. Explications dans ce journal.



Le secteur du numérique crée de l'emploi et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Le gouvernement veut accompagner ce secteur. Le secrétaire d'Etat chargé du numérique l'a confirmé, hier, à Rennes.



Le temps : pluvieux.