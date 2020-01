Le journal de 8h00

L'état de catastrophe naturelle accordé à Moncontour. La commune avait été touchée par plusieurs inondations en novembre dernier.



Les femmes enceintes sont de plus en plus nombreuses à fumer. A Brest, un dispositif a été mis en place afin de les inciter à arrêter. Explications dans ce journal.



Une bonne nouvelle pour Guingamp. A partir de l'année prochaine, elle accueillera un nouveau service décentralisé des finances publiques.



Comment réviser le vocabulaire breton lorsqu'on apprend la langue ? Un Costarmoricain a mis au point une application gratuite. Vous l'entendrez tout à l'heure.



Le temps : Nuages et pluie.