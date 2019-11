Le journal de 8h00

Il avait participé à la création de l'association Vayakom pour aider les jeunes exclus du système scolaire. Le frère Bob Léaustic est décédé, en fin de semaine dernière.



Dans le cadre de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, un rassemblement est prévu, ce midi, à Lannion. Rendez-vous, à midi trente.



« La démocratie au défi de ce temps ». C'est le thème de la soirée d'échanges organisée, jeudi prochain, au lycée Sacré-coeur. Elle sera animée par l'ancien maire de Rennes et ancien ministre Edmond Hervé.



Enfin, en football, il ne reste plus qu'une seule équipe costarmoricaine encore en course en Coupe de France.



Le temps : doux mais instable.