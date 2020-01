Le journal de 8h00

Situation agitée à l'hôpital de Dinan. Onze médecins, chefs de service, ont indiqué, mardi, qu'ils n'assureraient plus les tâches administratives.



La CCI des Côtes d'Armor s'intéresse à la transition énergétique. Elle a créé un groupe de travail hydrogène. Explications dans ce journal.



Dans quelques heures, à minuit précisément, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Conséquences pour les ressortissants britanniques, résidant sur le sol français et notamment en Côtes d'Armor, ils n'auront plus le droit de voter pour les élections municipales et européennes.



Et justement, avec ce Brexit, comment défendre les intérêts des pêcheurs bretons, en Mer Celtique ? Une nouvelle rencontre a eu lieu, à Bruxelles. Vous entendrez le président du comité régional, dans quelques minutes.



Le temps : gris.