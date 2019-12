Le journal de 8h00

Les Côtes d'Armor en vigilance jaune, aujourd'hui. En cause : le vent qui va souffler fort surtout sur le littoral.



La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Fait marquant, depuis mercredi. La CFTC appelle désormais à manifester. Vous entendrez son délégué régional, tout à l'heure.



Repérer puis accompagner les agriculteurs en souffrance psychologique. C'est la mission des sentinelles de la Mutualité sociale agricole. Un appel à candidature est lancé.



Enfin, on connaît les premiers noms de la prochaine édition du festival Art Rock. Ils ont été dévoilés, hier midi. Vous les découvrirez en fin de journal.



Le temps : nuages, averses, quelques éclaircies et du vent.