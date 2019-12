Le journal de 8h00

Paimpol passe à la vidéosurveillance. Trois caméras ont, en effet, été installées dans le centre-ville.



Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, hier. Issues du public et du privé, entre 5000 et 7000 personnes ont manifesté à Saint-Brieuc. Reportage dans ce journal.



Une bonne nouvelle pour la chapelle Saint-Guillaume, de Saint-Brieuc. Les travaux de restauration devraient démarrer l'année prochaine.



Urbanisme et changement climatique. C'était le thème d'une conférence-débat organisée, hier, à Yffiniac, par l'Agence locale de l'énergie. Vous entendrez l'un des intervenants dans quelques minutes.





Le temps : des éclaircies avant la pluie.