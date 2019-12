Le journal de 8h00

Enfin, un Préfet pour les Côtes d'Armor ! Le nouveau représentant de l'Etat arrive du département de l'Aube.



Six rivières bretonnes en vigilance jaune. Et un pont fermé, près de Dinan. La faute aux fortes pluies attendues jusqu'à demain midi.



La Ville de Saint-Brieuc s'engage à soutenir la langue bretonne sur son territoire. Hier, elle a signé une convention avec l'office public de la langue bretonne.



Créer des synergies entre entreprises et laboratoires de recherche pour développer des projets créateurs d’activité en Bretagne. C'est l’ambition de l’appel à projets “Innovation collaborative au croisement des filières” porté par le Conseil régional. Explications dans ce journal.



Le temps : pluie et vent, au programme.