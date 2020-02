Le journal de 8h00

Le vent a encore soufflé fort. Hier, en fin d'après-midi, 1400 foyers costarmoricains étaient toujours privés d'électricité.



Agriculteurs et pouvoirs publics main dans la main. Une convention pour sécuriser les exploitations a été signée, hier.



Santé. Plérin franchit le pas. Comme à Saint-Quay-Portrieux, la Ville va créer un centre de santé municipal. Explications dans ce journal.



Créer ou reprendre une entreprise, pour une personne en situation de handicap. C'est possible. La boutique de gestion est là pour cela. Gros plan dans quelques minutes.



Le temps : éclaircies, nuages, averses et vent.