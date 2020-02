Le journal de 8h00

Une classe pour jeunes autistes va ouvrir, à Lannion, à la rentrée prochaine. Elle prendra place dans le quartier de Brélévenez.



Se former aux cultures marines, dans les Côtes d'Armor, ce sera bientôt possible. Le lycée maritime de Paimpol va ouvrir trois sessions.



Faire d'un local inoccupé, depuis plusieurs années, un lieu de création artistique. C'est le souhait du collectif Oups qui s'est installé illégalement dans un local du centre-ville de Saint-Brieuc. Le propriétaire demande leur évacuation. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole du collectif.



L'Etat veut favoriser l'engagement des réservistes. Des conventions sont actuellement signés, un peu partout, dans le pays. C'était le cas, hier, à Vannes.



La météo : éclaircies, nuages, averses et vent.