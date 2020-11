Le journal de 8h00

Les résidents de l'Ehpad Sainte-Anne de Lannion confinés dans leurs chambres. L'ensemble des résidents et du personnel va être testé.





C'était la rentrée dans les écoles, hier matin. Une reprise, dans un contexte très particulier, mais nécessaire selon le recteur d'académie. Vous l'entendrez tout à l'heure.





Le mois de novembre, c'est généralement le mois de l'économie sociale et solidaire. Malgré le confinement, les organisateurs ne baissent pas les bras. Exemple, à Lannion.





Les coureurs du Tour de France passeront quatre jours en Bretagne, l'an prochain. Huit villes bretonnes ont, en effet, été retenues pour être villes de départ et d'arrivée. Quels sont les critères de sélection ? La réponse dans quelques minutes.





Le temps : éclaircies et un peu de vent.