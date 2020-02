Le journal de 8h00

Elections municipales. L'un des candidats à Saint-Brieuc lance une charte de bonne conduite. Une initiative qui fait suite à la récente affaire Benjamin Griveaux.



Municipales, toujours. Les agriculteurs veulent dialoguer avec les futurs élus. Ils ont publié un document intitulé « Dans ma commune, je soutiens l'agriculture ».



A Tréguier, une première campagne de ravalement des façades va être lancée. Les propriétaires seront obligés d'effectuer les travaux.



Le Conseil départemental et la Préfecture des Côtes-d'Armor ont signé, hier matin, un nouveau Contrat Annuel d'Objectif et de Moyen relatifs aux Ateliers et Chantiers d'insertions. Explications dans ce journal.



Le temps : ensoleillé et frais, ce matin.