Le journal de 8h00

Coronavirus. Un premier cas vient d'être confirmé en Bretagne. Le patient est actuellement hospitalisé à Brest.



Le conflit durait depuis six ans. La maison en bois de Saint-Efflam, contestée par la justice et des défenseurs de l'environnement, devra être détruite.



Sensibiliser au dépistage du cancer du colôn. C'est l'objectif de l'opération Mars Bleu qui débute, ce dimanche. Explications dans ce journal.



Les offres de contrat en alternance en Bretagne sont nombreuses. Pôle emploi et Bretagne alternance viennent de renouveler une convention pour les rendre plus accessibles.



Le temps : Nuages, pluie et vent.