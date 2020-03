Le journal de 8h00

L'église de Trémorel a été profanée, lundi dernier. Une grande tristesse pour l'évêque Monseigneur Denis Moutel qui présidera, demain, une messe de réparation.



Coronavirus. Les annulations continuent. Elles concernent, cette fois, les portes ouvertes à l'UCO de Guingamp et l'assemblée générale d'Agriculteurs de Bretagne.





L'enseignement catholique veut valoriser ses formations professionnelles et technologiques. Hier, un premier salon, en ce sens, avait lieu, à Saint-Brieuc. Reportage dans ce journal.





Les Restos du coeur organisent leur grande collecte d'été, aujourd'hui et demain. Dans quelques minutes, vous entendrez le responsable de l'opération dans le département.



Le temps : nuages, éclaircies et vent.