Le journal de 8h00

Opération spectaculaire, hier, à Lannion. Des opérations de carottage ont été effectuées dans le lit du Léguer, à marée basse.



Réforme des retraites. Deux manifestations sont organisées, demain, dans les Côtes d'Armor.



Coronavirus – Covid 19. L'épidémie ne fait pas que des malheureux chez les acteurs économiques. Dans le Morbihan, un fournisseur de rations de survie est littéralement pris d'assaut.



Elections municipales. Il avait créé la surprise, il y a six ans, en entrant au conseil municipal de Saint-Brieuc. Je veux parler du Rassemblement national. Un parti qui sera à nouveau dans la course, dimanche prochain. Vous entendrez son représentant.



Le temps : nuages, pluie et éclaircies.