Le journal de 8h00

Nouvelle journée de mobilisation, aujourd'hui, contre la réforme des retraites et le recours au 49.3. Deux manifestations sont prévues dans les Côtes d'Armor.



Coronavirus. Les annulations d'événements continuent. Les hôpitaux limitent l'accès des visiteurs. Et les acteurs économiques souffrent de plus en plus. Explications dans ce journal.





Elections municipales. Suite et fin de notre série consacrée aux candidats de Lannion. Ce matin, gros plan sur la liste de Carine Weber, du Parti Ouvrier indépendant et démocrate.



Enfin, en sport. Xavier Gravelaine revient à l'En Avant de Guingamp. A partir de lundi prochain, il pilotera la stratégie de développement du club.





Le temps : nuages et averses