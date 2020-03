Le journal de 8h00

Coronavirus. Un premier cas a été confirmé, hier, dans les Côtes d'Armor. Il s'agit d'un homme de 80 ans. Il est actuellement en réanimation au centre hospitalier de Saint-Brieuc.



L'épidémie continue de se propager. Et elle inquiète les donneurs de sang. Les stocks diminuent. De son côté, l'établissement français du sang veut rassurer.



Saint-Brieuc, solidaire des blessés et familles de militaires morts en service. Deux concerts seront organisés, à la fin du mois, au théâtre de la Passerelle. Gros plan dans quelques minutes.



Enfin, en sport. Victimes de l'épidémie de coronavirus, l'Open de tennis de Saint-Brieuc et le Tour de Bretagne cycliste sont annulés.



Le temps : éclaircies et nuages.