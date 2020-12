Le journal de 8h00

Marc Le Fur au chevet du Trégor. Le député a fait une intervention, hier, lors de la session du Conseil régional. Vous l'entendrez au début de ce journal.





Une alimentation 100% bio et locale, à la cantine. C'est ce vers quoi tendent de plus en plus de communes bretonnes. Illustration avec la Ville de Saint-Brieuc. Un nouveau verger est en cours de création.





Pas de public mais un concert de Noël, tout de même. La maîtrise de Saint-Brieuc sera en représentation, sur Internet, dimanche prochain. Vous entendrez son responsable.





Le temps : perturbé.