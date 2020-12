Le journal de 8h00

Une bonne nouvelle pour la Ville de Lannion. 80 emplois vont y être créés pour développer la technologie 5G.





Il s'appelle Mobidiq. Mais il ne s'agit pas du célèbre roman d'Herman Melville. Il s'agit d'un nouveau dispositif de sécurité pour les marins pêcheurs. Il a été présenté, hier, à la presse. Gros plan dans ce journal.





Quel Noël pour les personnes privées de liberté ? A la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, les membres de l'aumônerie s'efforcent de rendre cette période la plus joyeuse possible malgré les circonstances. Vous entendrez la responsable de l'aumônerie, dans quelques minutes.





Le temps : éclaircies et rares averses.