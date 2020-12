Le journal de 8h00

Situation de plus en plus tendue chez les pompiers. Le syndicat CGT dénonce l'absence de dialogue avec les responsables du SDIS.





Pour les personnes les plus fragiles et en situation d'exclusion, les fêtes de fin d’année restent un moment difficile à vivre. Particulièrement, cette année, avec cette crise sanitaire. Pour elles, les bénévoles du Secours catholique se mobilisent.





Un peu de baume au cœur pour les restaurateurs. Leurs menus à emporter, pour Noël, ont eu du succès. Plusieurs d'entre eux affichent complet. Confirmation, tout à l'heure, avec le responsable d'un établissement de Saint-Brieuc.





Le temps : éclaircies et rares averses.