Le journal de 8h00

Prudence sur la route. La circulation reste difficile sur l'ensemble du département en raison de la présence de verglas. Les températures sont, pour l'instant, négatives.





Et justement, en cette période froide, où l'on se chauffe un peu plus, attention au monoxyde de carbone... L'agence régionale de santé lance un appel à la prudence. Explications dans ce journal.





Visite ministérielle, aujourd'hui, dans le département. Jacqueline Gourault sera à Callac et Rostrenen. Vous entendrez, tout à l'heure, le maire de Callac.





Le temps : couvert avec quelques flocons et des averses.