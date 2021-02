Le journal de 8h00

Routes impraticables, appel du Préfet à rester chez soi, services publics fermés... En raison d'un phénomène climatique exceptionnelle, la fin de semaine dernière aura été très perturbée. Récit d'une semaine extraordinaire dans quelques instants.





La crise sanitaire a fragilisé la filière pêche ! Selon les scientifiques de l’unité mixte de recherche AMURE, à Brest, l’activité en mer, l'an dernier, a baissé de 10 % et les débarquements ont diminué de 40 000 tonnes.





Mettre en relation entrepreneurs et grands groupes pour dynamiser l'économie locale. C'est l'un des objectifs du Crédit Agricole via ses Villages by CA. Gros plan dans ce journal.





Le temps : nuages et averses.